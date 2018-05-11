В парке Кадриорг появятся оранжереи

Цель конкурса - найти современное архитектурное решение комплекса зданий дворцового садовника в парке, причем к части комплекса - зимнему саду, кафе, библиотеке и учебному классу должны получить доступ и посетители. Главная же функция комплекса - создание помещений, необходимых для обслуживания парка - оранжерей, кладовых техники, мастерских, складов, помещений для озеленителей и садовников.