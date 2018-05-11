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В парке Кадриорг появятся оранжереи

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Фото иллюстративное.

ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Таллинн объявил конкурс эскизных решения оранжерей, или Дома садовника, в парке Кадриорг.

Цель конкурса - найти современное архитектурное решение комплекса зданий дворцового садовника в парке, причем  к части комплекса - зимнему саду, кафе, библиотеке и учебному классу должны получить доступ и посетители. Главная же функция  комплекса - создание помещений, необходимых для обслуживания парка - оранжерей, кладовых техники, мастерских, складов, помещений для озеленителей и садовников.

Председатель жюри конкурса - вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. Срок представления проектов - до 22 июня. Условия конкурса можно посмотреть на сайтах Riigihanked.riik.ee и Tallinn.ee.

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