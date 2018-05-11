Министр экономики ФРГ: трудно защитить немецкий бизнес в Иране от санкций США

После выхода США из ядерной сделки с Ираном министр экономики Германии Петер Альтмайер предостерег от поспешных контрмер, направленных на защиту немецкого бизнеса.

"У нас нет юридических рычагов для защиты немецких компаний от решений американской администрации или для введения в их отношении исключительного порядка", - заявил Альтмайер. Накануне он заявил, что надеется минимизировать экономические последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Меры наподобие создания государственного фонда для компенсации возможных убытков компаний, которые работают в Иране, немецкими законами в настоящий момент не предусмотрены, напомнил Альтмайер.

"Если бы мы принципиально заявили, что мы компенсируем подобные убытки, то для ряда других стран по всему миру это могло быть стать стимулом для одностороннего введения санкций и штрафных мер. Поэтому я бы предостерег всех от опрометчивых предложений", - сказал Альтмайер. При этом правительство Германии обеспечивает пострадавшие компании юридической поддержкой.

Министр экономики Германии также возлагает надежды на продолжающиеся переговоры между США и ЕС о снятии пошлин на алюминий и сталь. "Если нам по этой теме удастся донести, что американцам и европейцам лучше быть вместе, чем врозь, тогда мы, возможно, сможем заговорить и на другие темы", - добавил Альтмайер.