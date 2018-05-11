Миксер: единственное разногласие между Эстонией и Германией - это Nord Stream

По словам главы МИД Свена Миксера, тема газопровода Nord Stream — единственная, по которой Эстония расходится в мнении с Германией, по остальным вопросам вступившее в должность в середине марта правительство Германии, как и предыдущее, придерживается совпадающих с Эстонией взглядов.
«Понятно, что это единичный вопрос, по которому взгляды Балтийских стран и Германии расходятся. В то же время, новое правительство по-прежнему является так называемой большой коалицией и можно сказать, что министр иностранных дел Хайко Маас обладает крайне четким и крайне реалистичным подходом практическим по всем важным для нас вопросам безопасности, в том числе России», - сказал Миксер BNS в пятницу.
Главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии встретились с Маасом в пятницу в Паланге. Маас в четверг посетил Москву, где встретился с исполняющим обязанности главы МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Он (Маас — BNS) представил нам довольно полный обзор своей встречи с Лавровым и ее тональности. Принцип таков, что нет и не может быть никакого постепенного отхода от прежних принципов Европы. Так что Россия должна будет выполнить взятые обязательства, чтобы Европа могла принципиально изменить свой подход и политику в отношении России», - описал Миксер месседж своего германского коллеги.
«Хайко Маас также рассказал нам о своем предложении возобновить переговоры в нормандском формате, чтобы попытаться вновь достичь реального выполнения согласованного в Минске», - сказал Миксер. Нормандский формат включает Германию, Францию, Украину и Россию, он был созван для урегулирования украинского конфликта. Минские соглашения до сих пор не выполнены преимущественно из-за противодействия со стороны России.