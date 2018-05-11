Миксер: единственное разногласие между Эстонией и Германией - это Nord Stream

«Понятно, что это единичный вопрос, по которому взгляды Балтийских стран и Германии расходятся. В то же время, новое правительство по-прежнему является так называемой большой коалицией и можно сказать, что министр иностранных дел Хайко Маас обладает крайне четким и крайне реалистичным подходом практическим по всем важным для нас вопросам безопасности, в том числе России», - сказал Миксер BNS в пятницу.

Главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии встретились с Маасом в пятницу в Паланге. Маас в четверг посетил Москву, где встретился с исполняющим обязанности главы МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Он (Маас — BNS) представил нам довольно полный обзор своей встречи с Лавровым и ее тональности. Принцип таков, что нет и не может быть никакого постепенного отхода от прежних принципов Европы. Так что Россия должна будет выполнить взятые обязательства, чтобы Европа могла принципиально изменить свой подход и политику в отношении России», - описал Миксер месседж своего германского коллеги.