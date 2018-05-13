Фото: «устройство против воров» в магазине Maxima привело спасателей в замешательство

Хотя на момент прибытия спасателей торговый зал был весь в дыму, пламени не было видно. Дым распространялся от одного устройства.

Для попадания в магазин было разбито одно окно, а внутри здания выяснилось, что от прикрепленной к стене машины через каждый пары десятков секунд исходит густой дым.

Позднее оказалось, что речь идет об одном охранном устройстве, которое, видимо, сломалось. Машинка должна производить дым после того, как в здание кто-то проник, а охранная сигнализация не сработала в течение определенного времени. Цель дымовой машины — как можно сильнее осложнить для вора пребывание в магазине, чтобы он не мог увидеть товар на полках.