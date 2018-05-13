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Жители Ласнамяэ остались без воды

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ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Из-за масштабной аварии водоснабжения большая часть жителей верхних этажей многоквартирных домов в Ласнамяэ остались без воды. 

Место протечки пока не обнаружено, но Tallinna Vesi занимается ее выявлением и попытается как можно быстрее устранить неполадки. На нижних этажах домов водоснабжение не нарушено.

Tallinna Vesi приносит извинения из-за возможных неудобств. 

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