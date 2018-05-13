Жители Ласнамяэ остались без воды

Rus.Postimees.eeТаллиннЖители Ласнамяэ остались без водыЖители Ласнамяэ остались без водыRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 мая 2018 г., 10:46ФОТО: Tairo Lutter / Virumaa TeatajaИз-за масштабной аварии водоснабжения большая часть жителей верхних этажей многоквартирных домов в Ласнамяэ остались без воды. Место протечки пока не обнаружено, но Tallinna Vesi занимается ее выявлением и попытается как можно быстрее устранить неполадки. На нижних этажах домов водоснабжение не нарушено.Tallinna Vesi приносит извинения из-за возможных неудобств. водаласнамяэ