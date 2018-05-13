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  • Фото: только получивший права водитель на новой машине столкнулся с грузовиком

Фото: только получивший права водитель на новой машине столкнулся с грузовиком

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ФОТО: Ly Mäemurd

Вчера в 20.31 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Яннсени, где столкнулись грузовик Ford Transit и легковой автомобиль Audi.

ФОТО: Ly Mäemurd

По данным редакции Pärnu Postimees, за рулем Audi был только получивший права 18-летний водитель. Сам автомобиль также был приобретен всего пару дней назад.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, в ДТП, к счастью, никто не пострадал и стороны обратились в страховую компанию.

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