Фото: только получивший права водитель на новой машине столкнулся с грузовиком
13 мая 2018 г., 14:25
Вчера в 20.31 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Яннсени, где столкнулись грузовик Ford Transit и легковой автомобиль Audi.
По данным редакции Pärnu Postimees, за рулем Audi был только получивший права 18-летний водитель. Сам автомобиль также был приобретен всего пару дней назад.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, в ДТП, к счастью, никто не пострадал и стороны обратились в страховую компанию.