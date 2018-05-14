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  • Выбежавший на дорогу лось отправил пассажирку автомобиля в больницу

Выбежавший на дорогу лось отправил пассажирку автомобиля в больницу

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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В воскресенье в 23:36 в Харьюмаа в Козе на 43-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП.

По первоначальным данным, автомобиль BMW 745i, за рулем которого находился 36-летний мужчина, врезался в перебегавшего дорогу лося. 

Находившаяся на пассажирском сиденье 25-летняя женщина была доставлена в Северо-эстонскую региональную больницу.

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