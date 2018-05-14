Выбежавший на дорогу лось отправил пассажирку автомобиля в больницу

Rus.Postimees.ee112Выбежавший на дорогу лось отправил пассажирку автомобиля в больницуВыбежавший на дорогу лось отправил пассажирку автомобиля в больницуRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 мая 2018 г., 8:45ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMFВ воскресенье в 23:36 в Харьюмаа в Козе на 43-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП.По первоначальным данным, автомобиль BMW 745i, за рулем которого находился 36-летний мужчина, врезался в перебегавшего дорогу лося. Находившаяся на пассажирском сиденье 25-летняя женщина была доставлена в Северо-эстонскую региональную больницу.дтплось