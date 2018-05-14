В Германии с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек

По данным газеты Die Nordwest-Zeitung, зрители в течение часа освободили открытую площадку, на которой должен был состояться концерт популярного в Германии комика и музыканта Отто Ваалкеса.

Никто из присутствовавших на фестивале не пострадал.

Отто Ваалкес сообщил об отмене мероприятия в своем Twitter. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, фестиваль должен был продлиться трое суток, однако из-за непогоды его закрыли за день до окончания.