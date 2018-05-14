В Германии с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек

В немецком городе Аурих (земля Нижняя Саксония) из-за сильного ветра и дождя эвакуировали около пяти тысяч зрителей музыкального фестиваля Seaside, проходившего под открытым небом, передает Newsru.com.
По данным газеты Die Nordwest-Zeitung, зрители в течение часа освободили открытую площадку, на которой должен был состояться концерт популярного в Германии комика и музыканта Отто Ваалкеса.
Никто из присутствовавших на фестивале не пострадал.
Отто Ваалкес сообщил об отмене мероприятия в своем Twitter. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, фестиваль должен был продлиться трое суток, однако из-за непогоды его закрыли за день до окончания.
Live is live und Open Air is Open Air... Aurich ist heut leider doch zu nah am Wasser gebaut... Konzert wird verschoben, ich sag Bescheeeeeid! pic.twitter.com/TvVmO5yNY9— Otto Waalkes (@OTTOausE) May 13, 2018