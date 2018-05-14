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В Германии с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек

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Немецкая полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Deutzmann/imago/Deutzmann

В немецком городе Аурих (земля Нижняя Саксония) из-за сильного ветра и дождя эвакуировали около пяти тысяч зрителей музыкального фестиваля Seaside, проходившего под открытым небом, передает Newsru.com.

По данным газеты Die Nordwest-Zeitung, зрители в течение часа освободили открытую площадку, на которой должен был состояться концерт популярного в Германии комика и музыканта Отто Ваалкеса.

Никто из присутствовавших на фестивале не пострадал.

Отто Ваалкес сообщил об отмене мероприятия в своем Twitter. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung, фестиваль должен был продлиться трое суток, однако из-за непогоды его закрыли за день до окончания.

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