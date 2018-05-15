Украина планирует запретить показ Чемпионата мира из России

Группа депутатов фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко внесла на рассмотрение законопроект «О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые будут проходить на территории РФ, если трансляции нарушают законные права и интересы граждан Украины».

В пояснительной записке к документу говорится о том на трансляцию матчей чемпионата мира должен быть наложен запрет, чтобы не допустить «популяризации в Украине страны-агрессора».

«В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России», — говорится в записке.