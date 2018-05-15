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Украина планирует запретить показ Чемпионата мира из России

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ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Депутаты Верховной рады могут запретить показ матчей ЧМ-2018 на территории Украины.

Группа депутатов фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко внесла на рассмотрение законопроект «О недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые будут проходить на территории РФ, если трансляции нарушают законные права и интересы граждан Украины».

В пояснительной записке к документу говорится о том на трансляцию матчей чемпионата мира должен быть наложен запрет, чтобы не допустить «популяризации в Украине страны-агрессора».

«В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России», — говорится в записке.

Ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телекомпания не будет транслировать ЧМ-2018. Он также сообщал, что ведет переговоры о перепродаже прав на показ матчей с несколькими украинскими телеканалами.

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