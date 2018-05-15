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Заключенные не хотят работать за копейки

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ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Каждый год десятки заключенных обращаются в суд с жалобой на то, что их принуждают работать. В случае же отказа, их ожидает наказание в карцере, передает Põhjarannik

По закону заключенные обязаны работать и большинство из них выполняют следующую работу: уборка, работа на кухне, сортировка мусора. 

Отказ от выполнения рабочих обязанностей приводит к наказанию в карцере. Поэтому многие заключенные обращаются в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Осужденный за противоимущественные преступления Денис Кальюранд сказал, что за выполненную работу заключенные получают копейки, всего лишь 63 цента в час, половина из которых уходит на покрытие требований, если они есть, а 20% на так называемый освободительный фонд. Это означает, что заключенный получает лишь 18 центов в час.

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Леаники Либеон, тюрьма платит даже на три цента больше, чем предусмотрено законом. 

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