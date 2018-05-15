Заключенные не хотят работать за копейки

Осужденный за противоимущественные преступления Денис Кальюранд сказал, что за выполненную работу заключенные получают копейки, всего лишь 63 цента в час, половина из которых уходит на покрытие требований, если они есть, а 20% на так называемый освободительный фонд. Это означает, что заключенный получает лишь 18 центов в час.