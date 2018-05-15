Заключенные не хотят работать за копейки

Каждый год десятки заключенных обращаются в суд с жалобой на то, что их принуждают работать. В случае же отказа, их ожидает наказание в карцере, передает Põhjarannik.
По закону заключенные обязаны работать и большинство из них выполняют следующую работу: уборка, работа на кухне, сортировка мусора.
Отказ от выполнения рабочих обязанностей приводит к наказанию в карцере. Поэтому многие заключенные обращаются в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
Осужденный за противоимущественные преступления Денис Кальюранд сказал, что за выполненную работу заключенные получают копейки, всего лишь 63 цента в час, половина из которых уходит на покрытие требований, если они есть, а 20% на так называемый освободительный фонд. Это означает, что заключенный получает лишь 18 центов в час.
По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Леаники Либеон, тюрьма платит даже на три цента больше, чем предусмотрено законом.