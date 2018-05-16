В медицинском центре Калифорнии прогремел взрыв: один человек погиб, трое ранены

В результате взрыва в помещении, где шли строительные работы, начался пожар. Экстренные службы на всякий случай эвакуировали персонал и детей из располагавшегося рядом детского сада, передает Newsru.com .

Очевидцы говорят, что видели как из дыры в стене, образовавшейся после взрыва, из здания вышли две женщины с ожогами. Еще один пострадавший надышался дыма.

Напомним, в марте в разные дни целая серия взрывов прогремела в Техасе. Тогда погибли двое и были ранены несколько человек. Взрывные устройства были спрятаны в посылках, доставляемых в частные дома. 21 марта полиция проводила операцию по задержанию предполагаемого подрывника, но не смогла взять его живым - он покончил с собой. В конце марта шеф полиции Остина объявил, что погибший с большой вероятностью действительно был "внутренним террористом".