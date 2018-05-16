В Эстонии пройдут организованные США военные учения

С 3 по 15 июня на территории Латвии пройдут организованные США учения сухопутных и воздушных сил "Saber Strike". Эти учения пройдут также на территории Эстонии и Польши. В Латвии в них примут участие более 3000 военнослужащих из 13 стран НАТО. Учения развернутся на Адажском полигоне и в нескольких краях, рассказал в среду журналистам начальник управления военных учений Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Гунар Грикманис.

Также в учениях будут задействованы боевые самолеты и вертолеты США, беспилотники, бронетехника, артиллерия и минометы.

Одновременно с "Saber Strike" будут проходить организованные силами США в Европе учения "Swift Response" - в Латвии, Литве и Польше. В этих учениях будет использован воздушный десант для тренировки способностей к реагированию. В Латвии из американских самолетов планируется за три раза высадить примерно 800 десантников.

Учения НВС "Намейс 2018" предусмотрены с 20 августа по 2 сентября на всей территории Латвии. В них примут участие военнослужащие, земессарги и резервисты, служащие МВД и представители вооруженных сил союзников.