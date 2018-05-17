Галерея: маленькая квартира в курортном городе ищет компанию на лето

Квартира со вкусом отремонтирована и оформлена в стиле, отлично подходящем к окружающему городскому пространству. Патриархальные виды настраивают на романтический лад и гарантируют спокойный отдых.

Квартирка площадью всего-навсего 17,9 квадратных метров находится в историческом деревянном здании и отремонтирована в 2015 году: установлены новые деревянные стеклопакеты, положен высококачественный дубовый паркет. В распоряжении нового собственника будут места для хранения в подвальном этаже и в сарае.