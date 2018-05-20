Видео: в Санкт-Петербурге прошел митинг против пыток со стороны полиции и ФСБ

Наиболее обсуждаемой темой на акции стало дело о террористической организации "Сеть", также известное как "пензенское дело" и "дело антифашистов". В рамках него шестеро человек были арестованы в Пензе и еще трое - в Санкт-Петербурге. ФСБ обвиняет их в попытке создания террористического сообщества под названием "Сеть". Несколько фигурантов ранее сообщали, что их вынуждали давать признательные показания под пытками, в том числе с использованием электрошокера.

На митинге, в частности, выступил отец одного из фигурантов "пензенского дела" Юлиана Бояршинова Николай. Он поблагодарил друзей своего сына, которые ходят к нему на суды, и всех собравшихся на акции. "Здесь много людей, и это небольшая победа. Это одна маленькая капля, но когда-нибудь все эти капли объединятся в один общий ливень и смоют эту мерзость", - выразил надежду отец фигуранта резонансного дела.

Власти Петербурга в минувшую среду согласовали митинг против пыток в Овсянниковском саду в центре города, перед этим отклонив пять предложенных организаторами вариантов для проведения акции.

По "делу "Сети" проходят девять фигурантов. Все они обвиняются по статье 205.4 УК (организация или участие в террористическом сообществе). По версии следствия, молодые люди входили в "террористическое сообщество "Сеть" и планировали теракты в период выборов президента РФ и Чемпионата мира по футболу в этом году.