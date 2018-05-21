Осиновский: принадлежащее государству предприятие ERV Cargo нужно закрыть

"В Эстонии было много занимающихся железнодорожными транзитами предприятий, но ERV Cargo уничтожило их всех. Само предприятие еле существует и в ближайшее время скорее всего обонкротится", - сказал Осиновский.

"Мы, частные предприниматели, оплатили деятельность конкурента своими же налогами. Это ведь немыслимо", - возмутился Осиновский. По его словам, ERV Cargo необходимо закрыть, продать, аннулировать или же "уничтожить".

"Если государственное предприятие конкурирует на рынке, то это ведь не конкуренция! Оно просто пытается всех уничтожить, что благополучно и делает. И теперь мы столкнулись со следующей проблемой: отделение было правильным, но конкуренция не появилась, - сказал Осиновский. - Теперь у нас настолько неправильный рынок, в котором с одной стороны есть монополия, но с другой - ее нет".

Осиновский добавил, что Центристкая партия никогда не станет ничего продавать.