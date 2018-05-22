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  • Выходные мотополицейских: подозрительный автомобиль, «гонщики» и предотвращенная катастрофа

Выходные мотополицейских: подозрительный автомобиль, «гонщики» и предотвращенная катастрофа

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Мотополицейский.

ФОТО: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

На Тюриской цветочной ярмарке, которая проходила на выходных, в Ярвамаа вновь можно было увидеть полицейских на мотоциклах.

На Тюриской цветочной ярмарке (19-20 мая) дорожный надзор осуществляли два мотопатруля. Как рассказали порталу Järva Teataja в Ляэнеской префектуре, 19 мая в полицию поступило сообщение о подозрительном автомобиле, разъезжающем по округе, но, к сожалению, стражам порядка не удалось найти подходящую под описание машину.

«20 мая мотополицейский проверил поднимающийся в городе Тюри столб дыма и обнаружил, что в плотнозаселенном жилом районе горит сарай. На основе его сообщения спасатели отреагировали на пожар большими силами», - рассказал Иво Хаав из Ляэнеской префектуры.

Также были задержаны два водителя, которые превысили скорость. Кроме того, было выявлено еще одно другое нарушение.

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