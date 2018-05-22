Выходные мотополицейских: подозрительный автомобиль, «гонщики» и предотвращенная катастрофа

На Тюриской цветочной ярмарке (19-20 мая) дорожный надзор осуществляли два мотопатруля. Как рассказали порталу Järva Teataja в Ляэнеской префектуре, 19 мая в полицию поступило сообщение о подозрительном автомобиле, разъезжающем по округе, но, к сожалению, стражам порядка не удалось найти подходящую под описание машину.

«20 мая мотополицейский проверил поднимающийся в городе Тюри столб дыма и обнаружил, что в плотнозаселенном жилом районе горит сарай. На основе его сообщения спасатели отреагировали на пожар большими силами», - рассказал Иво Хаав из Ляэнеской префектуры.