Налоговики проверили девять строительных объектов: результаты не радуют

Как сообщила руководитель подразделения налогового аудита MTA Кюлли Койдумяэ, на это раз проверка проходила на ремонтируемых объектах. «В летний период проводится много работ по ремонту фасадов жилых домов, к этим работам привлекается сезонная рабочая сила. На этот раз было примечательно то, что на одном из объектов все пятеро работников оказались незарегистрированными. Напоминаем, что и сезонных работников нужно всех регистрировать»,- сказала Койдумяэ.

«На одном из строительных объектов работали два члена правления предприятия, которые не были внесены в регистр работников, однако исправили этот недочет и теперь трудовые договоры с ними прописаны в регистре. Мы и раньше обнаруживали членов правления, работающих на строительных объектах, и, разумеется, им тоже нужно регистрировать свою работу»,- отметила Койдумяэ.

Из проверенных объектов на четырех зарплата выплачивалась существенно меньшая, чем в среднем по отрасли. «Эти коммерческие объединения мы приглашаем на консультирование, чтобы выяснить причины низкого уровня зарплаты и снизить налоговые риски предприятия»,- добавила Койдумяэ.