Apple приступила к производству процессоров для новых моделей iPhone

Как сообщает Bloomberg , речь идет о чипе который, вероятно, получит название A12, продолжив линейку мобильных процессоров Apple. Он производится по 7-нм техпроцессу и может стать первым коммерческим чипом, выполненным по этой технологии – в настоящее время наиболее продвинутые процессоры для смартфонов, включая A11 Bionic компании Apple и Snapdragon 845 компании Qualcomm, производятся по 10-нм техпроцессу, пишет Newsru.com.

Как напоминает The Verge , Apple, по слухам, готовится представить три новых смартфона в этом году. По некоторым данным, компания работает над обновленной версией iPhone X, моделью с увеличенной диагональю экрана и более дешевым смартфоном с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем.