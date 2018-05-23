ср, 23.05.2018
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Apple приступила к производству процессоров для новых моделей iPhone

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iPhone и логотип Apple.

ФОТО: Jaap Arriens/Jaap Arriens/Sipa USA

Тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством комплектующих для устройств Apple, начала массовое производство процессора для новых моделей смартфонов iPhone, которые, предположительно, будут представлены в начале осени.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о чипе который, вероятно, получит название A12, продолжив линейку мобильных процессоров Apple. Он производится по 7-нм техпроцессу и может стать первым коммерческим чипом, выполненным по этой технологии – в настоящее время наиболее продвинутые процессоры для смартфонов, включая A11 Bionic компании Apple и Snapdragon 845 компании Qualcomm, производятся по 10-нм техпроцессу, пишет Newsru.com.

Как напоминает The Verge, Apple, по слухам, готовится представить три новых смартфона в этом году. По некоторым данным, компания работает над обновленной версией iPhone X, моделью с увеличенной диагональю экрана и более дешевым смартфоном с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем.

Напомним также, что в начале апреля СМИ сообщили о планах Apple отказаться от использования процессоров Intel в компьютерах Mac и перейти на чипы собственного производства уже в 2020 году. Ранее сообщалось, что Apple, которая в настоящее время закупает дисплеи для своих устройств у ряда других компаний, включая Samsung и LG, тайно работает над созданием собственного дисплея по технологии MicroLED.

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