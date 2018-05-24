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Прощай, назойливость! Tele2 прекращает предлагать по телефону товары и услуги

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Разговор по мобильному телефону. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Tele2 выполняет свое обещание и начиная с 25 мая, первым среди операторов мобильной связи, перестает делать звонки торгового содержания. 

По мнению исполнительного директора Tele2 Криса Роббинса, в предложении различных товаров и услуг по телефону, в принципе, нет ничего предосудительного, если такие звонки делаются тем, кто в них заинтересован, и безо всякого подвоха. «Проведенные опросы однозначно показывают, что большинство жителей Эстонии не желают получать по телефону торговые предложения, если не давали на это предварительное согласие», - сообщил Крис Роббинс.

«В отличие от Эстонии, подобные звонки запрещены либо жестко регламентируются не только почти во всех странах Европейского союза, но и за его пределами. И там, где телемаркетинговая деятельность урегулирована, борьба предприятий осуществляется на конкурентной основе, а клиенты получают торговые предложения по другим, более приемлемым для них каналам», - отметил он.

Упразднение службы телемаркетинга позволит нам создать около 40 новых рабочих мест и расширить штат персонала в целях более оперативного и персонализированного обслуживания действующих клиентов Tele2. «Мы решили сосредоточить свои основные ресурсы на уже имеющейся клиентуре, чтобы в первую очередь удовлетворить ее пожелания», - сообщил исполнительный директор Tele2.

Как показало недавнее исследование Kantar Emor, около двух третей жителей Эстонии получали в последние месяцы телефонные звонки с предложениями торгового характера. 85% участников опроса заявили, что относятся к таким звонкам отрицательно.

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