Исследование: жителей Эстонии не интересует размер будущей пенсии

"Люди, которые хотят добровольно копить на свою пенсию, начинают это делать обычно в возрасте 40-50 лет, а то и позже, это довольно поздно, ведь пенсионный возраст в таком случае наступает через 15-20 лет. Чтобы накопить в течение этого времени нормальную сумму, необходимо делать довольно большие ежемесячные взносы, поэтому многие люди остаются очень недовольны", - отметил руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.