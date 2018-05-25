Исследование: жителей Эстонии не интересует размер будущей пенсии

Около 80% опрошенных не проверяли размер своей будущей пенсии, половину из них этот вопрос вовсе не интересует, следует из недавнего исследования банка SEB о готовности к пенсии, передает Rus.err.
"Люди, которые хотят добровольно копить на свою пенсию, начинают это делать обычно в возрасте 40-50 лет, а то и позже, это довольно поздно, ведь пенсионный возраст в таком случае наступает через 15-20 лет. Чтобы накопить в течение этого времени нормальную сумму, необходимо делать довольно большие ежемесячные взносы, поэтому многие люди остаются очень недовольны", - отметил руководитель по развитию бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.
Женщины более склонны откладывать на пенсию, чем мужчины, также есть тенденция, согласно которой люди в городах откладывают больше жителей сельской местности.
Средняя пенсия в Эстонии — 313 евро, пенсионеры составляют 26% населения, через 20 лет их будет почти 40%.