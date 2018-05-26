Банкомат по ошибке выдал жительнице Эстонии слишком много денег

Это произошло в середине месяца. Липпант решила снять деньги в банкомате, но если на экране была указана сумма в 250 евро, то машина выдала ей на 50 евро больше. Одна 50-евровая купюра частично застряла в банкомате. Липпант начала тянуть за купюру и ковырять механизм, поскольку посчитала, что застряли ее деньги. «Изначально не поняла, что происходит. Когда начала пересчитывать деньги, поняла, что одна 50-евровая купюра лишняя», - рассказывает она.

Липпант достала купюру из банкомата, но один ее угол порвался. «Побежала к машине, чтобы взять телефон и позвонить в SEB. Когда вновь вернулась к банкомату, там было написано, что моя банковская карта конфискована, - вспоминает она. - По телефону меня заставили подождать, поскольку подобные инциденты у них раньше не происходили».

Липпант отметила, что отношение банка к ситуации было хорошим и человечным. «Спросили, смогла бы я сама передать купюру, а поскольку я так и так собиралась в Таллинн, привезла ее в среду», - говорит она.

Специалист по коммуникации SEB Юлия Пийльманн сказала, что на данный момент стало известно, что во время совершения операции в банкомате возникла неполадка. Она добавила, что подобные инциденты — редкость.

«В большинстве случаев сообщает клиент, который получил меньше заказанной сумму, сразу в банк и после этого автомат закрывается до того, как его осмотрят техники. Подобные ситуации в 230 банкоматах SEB происходят два-три раза в год. Информации о том, что банкомат выдал наличными клиенту большую сумму, насколько мне известно, раньше не поступало», - говорит она.