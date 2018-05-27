Жителя Эстонии, угрожавшего убить знакомого, отправили в тюрьму

В январе Арго 1994 года рождения, согласно обвинению, в Пярнумаа в магазине Konsum вместе с товарищем напал на знакомого. Если товарищ ударил пострадавшего головой в лицо, Арго ограничился ударом кулака по лицу.

В марте ночью в Пярну вновь произошел инцидент, когда Арго свалил жертву на землю, потом ударил об машину и вновь повалил на землю, в результате чего жертва ударилась головой. Также Арго неоднократно наносил физическую боль и другим людям.

Помимо этого, Арго в середине марта неоднократно звонил одному из пострадавших и угрожал убит его. Поскольку Арго применял насилие в отношении пострадавшего, были основания бояться исполнения угроз.

В суде Арго признал свою вину и согласился на договорное производство. Суд приговорил Арго к году и двум месяцам тюрьмы, к которым добавилось неотбытое наказание за август прошлого года в виде трех лет, двух месяцев и 27 дней. Реально за решеткой мужчина проведет два месяца, а оставшийся срок придется отбывать только, если в течение пяти лет испытательного срока он совершит новое преступление.