Немецкие социал-демократы призывают к более интенсивному диалогу с Россией

"Возвращение к более тесному партнерству - в общих интересах Германии и России", - заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью газете Die Welt, обнародованном в понедельник.

Заместитель председателя бундестага Томас Опперман в интервью этому же изданию констатировал, что постоянный диалог является "важным средством в общении с трудными партнерами".

Со своей стороны премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке в интервью газетам медиагруппы RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) указал: "Мы должны выйти из спирали эскалации. Это - единственный путь, который может привести к успеху. Танки, которые то подъезжают, то отъезжают по обе стороны границ, не помогут".

"Восточная политика" Вилли Брандта

Глава МИД ФРГ, член СДПГ Хайко Мас за первые десять недель пребывания в должности ужесточил курс в отношении Москвы, что вызвало негативную реакцию у многих социал-демократов, отмечает агентство dpa. Мас, в частности, обвинил Москву в агрессии в Украине и во все более враждебном поведении. Это не понравилось тем силам в СДПГ, которые до сих пор благосклонно относятся к начатой еще Вилли Брандтом политике сближения с тогдашним Советским Союзом и государствами Варшавского договора.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев, однако, выразил мнение, что недавний визит Маса в Москву позволил устранить проблемы, вызывавшие раздражение в отношениях между Россией и ФРГ. "Мы, конечно, прочитали и приняли к сведению прежние заявления Маса. Однако я полагаю, что теперь атмосфера вновь стала позитивной", - сказал он в интервью dpa.