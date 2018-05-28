Жителя Латвии обвинили в попытке участия в вооруженном конфликте на востоке Украины

Как сообщила агентству BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука, ему предъявлено обвинение в попытке войти в состав преступной организации (объединения), состоящей по меньшей мере из пяти человек, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, а также в попытке участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как сообщалось, латвийская Полиция безопасности (ПБ) в ходе расследования начатого 17 ноября 2017 года уголовного процесса установила, что данный человек пытался войти в состав базирующейся на востоке Украины преступной военизированной организации, созданной с целью совершения особо тяжких преступлений против государства, чтобы в ее составе участвовать в вооруженном конфликте.

Скрипник ранее уже попадал в поле зрения ПБ, которая предлагала начать его уголовное преследование за противоправное участие в вооруженном конфликте за границей.

Ранее ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек, участвовавших в конфликте на Украине и действовавших в преступных организациях.