Воры пробили стену магазина

26 мая в полицию сообщили, что в деревне Кильксама пробита жестяная стена магазина и украдены чемоданы с инструментами, светодиодные лампы и другие товары. Точные размеры ущерба выясняются, пишет Pärnu Postimees .

Кража наказывается в уголовном порядке штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Если кража совершена со взломом, наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.