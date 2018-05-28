Воры пробили стену магазина
28 мая 2018 г., 16:24
В волости Тори в деревне Кильксама воры пробили стену магазина и скрылись с украденными товарами.
26 мая в полицию сообщили, что в деревне Кильксама пробита жестяная стена магазина и украдены чемоданы с инструментами, светодиодные лампы и другие товары. Точные размеры ущерба выясняются, пишет Pärnu Postimees.
Кража наказывается в уголовном порядке штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Если кража совершена со взломом, наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.