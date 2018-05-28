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Воры пробили стену магазина

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В волости Тори в деревне Кильксама воры пробили стену магазина и скрылись с украденными товарами.

26 мая в полицию сообщили, что в деревне Кильксама пробита жестяная стена магазина и украдены чемоданы с инструментами, светодиодные лампы и другие товары. Точные размеры ущерба выясняются, пишет Pärnu Postimees.

Кража наказывается в уголовном порядке штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет. Если кража совершена со взломом, наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.

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