Узнайте, как финская мать-одиночка своими руками построила дом с нуля

Идея постройки дома в форме восьмиугольника пришла к Рийкке Сирениус во время ночной смены. Сирениус тогда работала в Службе спасения. Сразу же после окончания смены она набросала приблизительный чертеж, отправилась в Службу строительного надзора и предъявила инспектору свои наброски с вопросом, можно ли так строить. По ее словам, инспектор сразу же загорелся ее идеей.

За несколько лет до этого Сирениус приобрела в Яяненкоски участок земли, на котором уже стоял небольшой летний домик без удобств. Изначально Сирениус думала построить на участке также конюшню для своих двух лошадей, но проект дома заставил полностью сконцентрироваться на жилье.

Когда началась стройка, Сирениус с детьми, которым тогда было 13 и 14 лет, переехала в летний домик. Условия жизни были самыми что ни на есть спартанскими: в дачном домике не было ни туалета, ни водопровода. Прежде чем приступить к работе, Сирениус по книгам и материалам из интернета выясняла, как должен проходить тот или иной этап строительства. Некоторый опыт у нее был – она раньше работала с деревом, ремонтировала дачу и помогала семье строить подсобные помещения на участке отца, однако полного представления обо всем, что включает в себя процесс возведения жилого дома, она не имела. В 2013 году муж подруги срубил на участке деревья, которые пошли на стройматериал для будущего дома, а отец Сирениус пригнал экскаватор и выкопал котлован для фундамента.