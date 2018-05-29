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Свет: ремонт улицы Гонсиори в интересах участников движения

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Гонсиори перекрыта.

ФОТО: Uwe Gnadenteich

1 июня начинается новый этап ремонта улицы Гонсиори, в результате которого она станет более удобной как для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, так и для водителей, утверждает старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

«Кроме реконструкции проезжей части будут построены новые велосипедные и пешеходные дорожки, а также отремонтированы старые. Это сделает улицу Гонсиори более дружелюбной для пешеходов и велосипедистов. Кроме этого, около магазина Torupilli Selver будет построена парковка «Паркуйся и езжай». От ремонта в итоге выиграют все участники движения, прежде всего местные жители», - отметил Свет.

По его словам, в ходе ремонтных работ будут стараться смягчить неудобства и учитывать интересы местных жителей.

«Местным жителям будет обеспечен доступ к дому пешком и, по возможности, на автомобиле, а также обеспечен вывоз мусора по графику. Тихий час будет действовать с 22.00 до 7.00 и в это время ремонтные работы осуществляться не будут. Чтобы уменьшить количество пыли строители обязаны регулярно поливать землю. Кроме этого, будет открыта территория будущей парковки «Паркуйся и езжай» у Torupilli Selver, на которой на период строительных работ можно будет парковаться бесплатно. В распоряжении пешеходов также будет пешеходная дорожка как минимум с одной стороны улицы Гонсиори», - отметил он.

Чтобы подробнее ответить на все возникшие в связи с ремонтом Гонсиори вопросы, старейшина проведет сегодня вечером в 19.00 видеоконференцию на своей страничке в Facebook. 

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