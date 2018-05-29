Свет: ремонт улицы Гонсиори в интересах участников движения

«Кроме реконструкции проезжей части будут построены новые велосипедные и пешеходные дорожки, а также отремонтированы старые. Это сделает улицу Гонсиори более дружелюбной для пешеходов и велосипедистов. Кроме этого, около магазина Torupilli Selver будет построена парковка «Паркуйся и езжай». От ремонта в итоге выиграют все участники движения, прежде всего местные жители», - отметил Свет.

«Местным жителям будет обеспечен доступ к дому пешком и, по возможности, на автомобиле, а также обеспечен вывоз мусора по графику. Тихий час будет действовать с 22.00 до 7.00 и в это время ремонтные работы осуществляться не будут. Чтобы уменьшить количество пыли строители обязаны регулярно поливать землю. Кроме этого, будет открыта территория будущей парковки «Паркуйся и езжай» у Torupilli Selver, на которой на период строительных работ можно будет парковаться бесплатно. В распоряжении пешеходов также будет пешеходная дорожка как минимум с одной стороны улицы Гонсиори», - отметил он.