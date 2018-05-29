Лавров: Россия не согласна платить компенсации семьям погибших в крушении MH17

Отметив, что расследование крушения самолета еще не закончено, министр заявил: «Уже на этой стадии российская сторона должна согласиться вступить в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размера компенсации. Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские» (цитата по РИА «Новости»).

«Поэтому давайте признайте свою вину, а расследование будем продолжать, оно до сих пор не закончено», - добавил министр, назвав это «искушением поиграть на русофобии», «отвлечь внимание общественности».

Лавров напомнил, что Россия неоднократно предоставляла международной следственной группе документальные свидетельства по крушению MH17, но они игнорируются. Министр отметил, что эта информация включала первичные данные с российских радаров, согласно которым «ракета не могла взлететь с той точки откуда, как утверждает следствие, она была запущена». «Все это было проигнорировано», - заявил Лавров.

25 мая голландское правительство распространило официальное заявление главы МИД страны Стефа Блока, в котором говорилось, что Нидерланды и Австралия привлекут Россию к судебной ответственности за причастность к крушению MH17. «Мы будем добиваться компенсаций за злодеяния, вызванные таким поведением», - заявила в тот же день на ABC News глава МИД Австралии Джули Бишоп.

Два государства выступили с таким заявлением на следующий день после публикации доклада международной следственной группы JIT, расследующей причины крушения малайзийского Boeing. Эксперты группы пришли к выводу, что ЗРК «Бук», сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из российской военной части под Курском.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя новые обвинения, заявил: «Нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании».