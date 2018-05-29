Эксперт: когда транспорт бесплатный, нет возможности воровать

- Имеет ли смысл создание бесплатного уездного транспорта?

- Уездный транспорт нуждается в рестарте. Если бы бесплатный проезд вместе с другими нововведениями стал началом создания современной действующей системы общественного транспорта, то я бы не был сильно против этой идеи. Нужно делать все, чтобы люди стали использовать уездный транспорт.

- Когда вы работали в департаменте, ставился ли вопрос о бесплатном транспорте?

- Если я правильно помню, то на уровне какого-то уезда самоуправления заявили, что мы сами оплатим недостающую часть доходов от продажи билетов. Но тут возник вопрос, не станет ли привилегированное положение одного уезда несправедливым по отношению к жителям других регионов. Тот же вопрос есть и сейчас. Ничего серьезного в тот момент предложено не было.

- Что является главной проблемой: в регионах нет пассажиров или при создании линий каждый уезд исходил из своих границ и не принимал в расчет находящиеся за пределами центры притяжения?

- Проблемы зависят от региона. Если говорить об уплотнении графика поездок, то чем это поможет регионам, если вместо двух линий будет три? Если пассажиров мало, то их и с тремя линиями будет мало. Если жителей мало, то бесплатный транспорт не слишком привлечет новых. Если вообще привлечет.

Также можно было бы в рамках реформы установить, в каких регионах автобус будет ходить по четкому графику. В то же время в районах, где автобус ездит пустым, можно было бы предложить какую-то альтернативу, исходящую из реального спроса.

На самом деле следовало бы назначить некую меру успешности бесплатного транспорта. Тогда через пару лет можно сказать, была ли затея успешной и надо ли продолжать.

- Как измерить успех?

- Например, посчитать число перевезенных пассажиров или стоимость километров, которые проехал транспорт. Поскольку проект затратный, эта мера должна быть озвучена.

- У нас и без того во многих регионах фактически бесплатный транспорт, так как люди платят малую часть от реальных расходов на него, а львиную долю покрывают дотации. Если к этому прибавить бесплатные школьные автобусы, то транспорта, который оплачивают, так сказать, по полной цене, очень мало.

- Во многих уездах дотации на транспорт составляют 70% его расходов. Либо мы говорим, что государство и так уже все оплатило и пусть платит оставшуюся часть, либо занимаемся проблемой низкого спроса. Главное противоречие, возникшее в фазе внедрения бесплатного транспорта, состоит в том, что если в 13 уездах доля государственных дотаций очень высока, то в других регионах пассажиров достаточно, чтобы часть спора удовлетворить коммерческими перевозками.

- Поскольку в некоторых регионах коммерческие линии заменят уездные автобусы, насколько будут велики их потери по сравнению с Elron?