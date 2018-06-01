Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 88 евро!
1 июня 2018 г., 10:33
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 88 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 164 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 574 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Мьянму начиная с 504 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Агадир начиная со 156 евро
Туда-обратно из Риги в Куала-Лумпур начиная с 458 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 419 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Сан-Франциско начиная с 314 евро