В России начались протесты против роста цен на бензин

Митинг начался в 12.00 по местному времени (09.00 по Таллинну) на площади Победы. В числе требований протестующих - снижение стоимости топлива и отставка председателя Омского областного суда Владимира Яркового, пишет DW.com.

В понедельник, 28 мая, на АЗС "Газпромнефти" стоимость АИ-92 впервые превысила отметку в 40 рублей за литр. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 88 копеек до 45,5 рубля. На этом фоне в городе отмечены перебои в работе общественного транспорта: введен режим экономии топлива, увеличены интервалы движения автобусов.

Первые акции протеста прошли в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске

В Петропавловске-Камчатском 25 мая несколько сотен человек уже выходили на аналогичный митинг. В Новосибирске 31 мая в ходе акции, проводившейся при поддержке КПРФ, на встречу с участниками вышел мэр Анатолий Локоть.