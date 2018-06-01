Полиция прочесывает леса в поисках пропавшего мужчины

По словам главы Вильяндиской патрульной службы Алара Садама, уже исследованы ближайшие от дома пропавшего окрестности и известные его любимые места, но никаких его следов не найдено.

Он говорит, что добровольцы не участвуют в поисках, а в лесах и на полях работают пару десятков полицейских и пограничников. «Если сегодняшние поиски не дадут результатов, будем решать, как действовать дальше», - ответил Садам на вопрос, как долго планируется искать пропавшего на местности.

Тармо. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

48-летний Тармо ушел из своего дома в деревне Таганурга в волости Вильянди во вторник до полудня и с этого момента не выходил на связь с родственниками. Его мобильный телефон остался дома. Хотя ранее он уходил из дома на некоторое время, через несколько часов он сам возвращался, так долго, как сейчас, он еще не отсутствовал. По словам обеспокоенных близких, жизнь Тармо может быть в опасности из-за его состояния здоровья, поэтому они обратились за помощью в полицию.

Участковый полицейский Меэлис Ринк, занимающийся поиском пропавшего, рассказал, что полицейские пообщались с родственниками и знакомыми мужчины, проверили больницы и места жительства близких Тармо. Кроме того, поисковая команда вместе со служебными собаками прочесала местность вблизи дома пропавшего. Также патрулям был передан словесный портрет Тармо на тот случай, если они заметят подходящего под описание человека во время работы.

Рост пропавшего - около 175 см, у него короткие темные волосы. Уходя из дома, Тармо был одет в синюю футболку и серые джинсы.