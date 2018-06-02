В ДТП разбился вдребезги BMW, погибли два человека

Сегодня в 4.19 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Рапламаа, в поселке Кехтна на Вильяндиском шоссе, где автомобиль врезался в дерево.

По предварительным данным, ехавший со стороны Рапла в сторону Лелле автомобиль BMW вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения машина полностью разбилась.

28-летний водитель и 25-летний сидящий рядом с ним пассажир погибли на месте происшествия. Был ли водитель пьян, устанавливается.

ДТП произошло на проселочной дороге, где максимально разрешена скорость в 50 км/ч.