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  • В ДТП разбился вдребезги BMW, погибли два человека

В ДТП разбился вдребезги BMW, погибли два человека

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ФОТО: Scanpix

Сегодня рано утром в Рапламаа произошло тяжелое ДТП, в котором погибли 28-летний и 25-летний мужчины.

Сегодня в 4.19 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Рапламаа, в поселке Кехтна на Вильяндиском шоссе, где автомобиль врезался в дерево.

По предварительным данным, ехавший со стороны Рапла в сторону Лелле автомобиль BMW вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения машина полностью разбилась.

28-летний водитель и 25-летний сидящий рядом с ним пассажир погибли на месте происшествия. Был ли водитель пьян, устанавливается.

ДТП произошло на проселочной дороге, где максимально разрешена скорость в 50 км/ч.

Руководитель патрульной службы Раплаского отделения полиции Вейго Вильбас выразил соболезнования близким погибших. «Все обстоятельства будут выяснены в ходе производства, но повреждения машины указывают на то, что трагическому ДТП предшествовала очень большая скорость», - сказал Вильбас.

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