В аэропорту Брюсселя обезвредили снаряд времен Второй мировой войны
2 июня 2018 г., 17:05
Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в субботу во время строительных работ на территории международного аэропорта Брюсселя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.
По ее данным, снаряд обезврежен и более не представляет никакой опасности ни для пассажиров, ни для авиаперевозчиков.
На время обезвреживания вокруг опасной находки был установлен 100-метровый периметр безопасности, отмечает радиостанция.