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В аэропорту Брюсселя обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

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Брюссельский аэропорт.

ФОТО: Scanpix

Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в субботу во время строительных работ на территории международного аэропорта Брюсселя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.

По ее данным, снаряд обезврежен и более не представляет никакой опасности ни для пассажиров, ни для авиаперевозчиков.

На время обезвреживания вокруг опасной находки был установлен 100-метровый периметр безопасности, отмечает радиостанция.

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