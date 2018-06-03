Фото: на злосчастном перекрестке семья с детьми попала в ДТП, трое пострадавших

Когда в субботу вечером живущая вблизи перекрестка Вана-Выйду семья сидела в саду и услышала грохот, они не стали тратить время и сразу позвонили по номеру службы экстренной помощи, пишет Sakala. Подобные звуки стали для них уже привычными и они знали, что на перекрестке произошло очередное ДТП.

По предварительным данным, 28-летний мужчина на Audi не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге Volkswagen Caddy, за рулем которого была 25-летняя женщина. Водитель Volkswagen и находившийся в машине 27-летний мужчина были доставлены в Вильяндискую больницу. Водитель Audi обратился в больницу позже.

Местные жители рассказали, что после ДТП помогли пострадавшим выбраться из машины, в одном автомобиле также было двое детей. По их словам, все каким-то чудом серьезно не пострадали.

Когда репортер Sakala прибыл на место происшествия, красный Volkswagen Caddy погружали на буксировочный автомобиль. Audi с сильными повреждениями в передней части машины был далеко в поле.

«Невероятно, что все избежали каких-либо серьезных травм», - сказал один из полицейских.