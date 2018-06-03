Глава МИД Эстонии: мир без ООН был бы гораздо хуже

«ООН нельзя сравнивать с НАТО и ЕС. В этих организациях приняты высокие стандарты и высокий общий знаменатель. ООН создавалась в качестве организации, получающей свою легитимность благодаря инклюзивности», - сказал Миксер в ходе последней дискуссии конференции, посвященной целесообразности ООН.

По его словам, организация была создана в конкретный период и была сформирована таким образом, чтобы ее было сложно реформировать. «Это не значит, что мы не должны пытаться это сделать. Реформа ООН необходима, но она может быть только эволюционной».

По словам Миксера, реформы ООН добились определенного успеха, например, получилось реформировать процесс избрания генсека ООН.

«У ООН очень много разных задач: миротворческие процессы, гуманитарная помощь и гуманитарные услуги, предоставление платформы для урегулирования конфликтов и даже внедрение решений», - сказал министр.

Кроме того, важное место в работе ООН занимает секция международных норм, сказал Миксер. «Когда мы спрашиваем, способна ли ООН выполнять свои задачи и справляться с новыми вызовам, мы по определению не можем ожидать, что существуют нормативные рамки для чего-то нового».