Опрос: почти 60 процентов жителей Эстонии ездят за покупками за границу

Каждый второй житель стран Балтии покупает продукты или товары для домашнего хозяйства за границей по крайней мере раз в год. Покупки за границей чаще делают эстонцы (56%); латвийцы и литовцы ездят в соседние страны немного реже (соответственно 52% и 49%).

Жители стран Балтии делают покупки за границей по разным причинам. С увеличением доходов жители стран Балтии становятся все более мобильными, увеличивается и количество прямых авиарейсов из Латвии, Литвы и Эстонии.

Однако исследование показало, что страны Балтии отличаются распространенностью "экономических туристов". Исследователь "Regionplan" Ежи Стратмейер, под руководством которого проводилось исследование, подчеркнул: "Значительная часть жителей стран Балтии регулярно путешествует за границу, чтобы купить более дешевые товары и услуги".

Экономические туристы в данном случае - это люди, которые закупаются за границей по крайней мере раз в квартал. Регулярные закупки за границей характерны в основном для литовцев: 51% литовцев, которые делают покупки за границей, делают это регулярно. Среди эстонцев регулярно делают покупки за границей 48%, среди латвийцев - 44%.

"По сравнению с другими странами ЕС доходы жителей стран Балтии невысоки. Страны Балтии сравнительно невелики, и их границы открыты, что является предпосылкой для расцвета трансграничной торговли", - отмечает автор исследования.

Литовцы чаще всего делают покупки в Польше (71%) и в Латвии (51%), латвийцы - в Литве (55%) и в Эстонии (40%), а эстонцы - в Латвии (76%) и в безналоговых магазинах (24%).

Во время таких поездок литовцы тратят сотни евро, латвийцы и эстонцы тратят меньше. 38% литовцев утверждают, что потратили на одну покупку по крайней мере 100 евро. Среди латвийцев таких было 23%, среди эстонцев - только 17%. Большинство эстонцев и латвийцев, делая покупки за границей, готовы потратить до 100 евро.

Авторы исследования подсчитали, что общая стоимость купленных за границей товаров составляет более миллиарда евро. По словам руководителя рабочей группы компании профессиональных услуг "EY" Кришьяниса Волфса, больше всего налоговых поступлений недополучает Литва, а Латвия и Эстония - намного меньше.

"Из-за больших расходов на покупки за границей Литовское государство теряет примерно 131 млн евро ежегодных поступлений, так как налог на добавленную стоимость платится в других странах. В Латвии утраченные поступления составляют 40 млн евро, в Эстонии - половину этой суммы", - сказал эксперт.

Он обращает внимание на то, что часть товаров в корзине покупок для потребителей действительно значимы, и люди едут за границу специально за товарами той или иной категории. "Среди этих товаров - продукты питания, товары для домашнего хозяйства, горючее и алкоголь. Эти продукты создают цепную реакцию. Люди отправляются их покупать и дополнительно приобретают другие товары, хотя по ценам они и не отличаются, люди экономят время", - пояснил Волфс.

Чтобы уменьшить отрицательные последствия от покупок в соседних странах, он рекомендует корректировать монетарную политику в отношении важных товаров и услуг, чтобы уменьшить у жителей мотивацию ехать за покупками в соседние страны.