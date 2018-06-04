Фото: в результате аварии в Роосна-Аллику дорогу засыпало мороженой рыбой
4 июня 2018 г., 14:27
В Роосна-Аллику столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате аварии на обочину высыпалась мороженая рыба.
В 13.43 в Центр тревоги сообщили, что на 108 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, в деревне Алликярве столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший рыбу.
Как сообщает Järva Teataja, на месте ДТП рассыпана мороженая рыба.
Люди в результате инцидента не пострадали, участники аварии обратятся в страховую компанию.
Новость дополняется!