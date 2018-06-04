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  • Фото: в результате аварии в Роосна-Аллику дорогу засыпало мороженой рыбой

Фото: в результате аварии в Роосна-Аллику дорогу засыпало мороженой рыбой

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В Роосна-Аллику столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате аварии на обочину высыпалась мороженая рыба.

В 13.43 в Центр тревоги сообщили, что на 108 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, в деревне Алликярве столкнулись грузовик и микроавтобус, перевозивший рыбу.

Как сообщает Järva Teataja, на месте ДТП рассыпана мороженая рыба.

Люди в результате инцидента не пострадали, участники аварии обратятся в страховую компанию.

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