Исследование: эстонцы генетически ближе к русским, чем к финнам

"Выяснилось, что эстонцы генетически намного более близки к русским, чем, например, к финнам", - сообщил портал телерадиовещания ERR во вторник.

Этот результат получен на основе имеющихся на данный момент в базах Генного фонда Эстонии 52 тысяч образцов ДНК. В отмечаемый в стране год 100-летия независимости фонд поставил перед собой амбициозную цель - собрать генетические данные еще 100 тысяч человек.