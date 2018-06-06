ср, 06.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Россияне заметили стремительный рост цен на бензин: каждый десятый винит Путина

Россияне заметили стремительный рост цен на бензин: каждый десятый винит Путина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Большинство россиян (64%) в последние два месяца заметили значительный рост цен на бензин и среди его причин чаще всего называют экономическую политику российских властей (66%), следует из данных ВЦИОМ, которые приводит РБК.

Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), а на третьем месте (19%) - владельцы автозаправок. 12% респондентов назвали виновным в росте цен на бензин президента Владимира Путина, 10% россиян считают виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% - российских депутатов и сенаторов, пишет Newsru.com.

Около 83% респондентов считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Несмотря на заверения чиновников о стабилизации цен на бензин и предпринятые меры, 78% опрошенных ВЦИОМ россиян ждут продолжения роста цен на бензин и только 5% надеются, что бензин подешевеет.

Такие данные были получены 27-28 мая в ходе репрезентативного телефонного опроса, в котором приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет.

По информации Росстата, за январь-май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 - на 7,7%, а литр дизтоплива - на 7,9%. При этом уровень инфляции с начала года составил лишь 1,6%.

Основные драйверы роста цен на бензин - ослабление курса рубля, которое произошло в том числе из-за антироссийских санкций, рост мировых цен на нефть, а также повышение акцизов по решению правительства с начала года, отмечает старший аналитик "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Таченников. С ним соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Очевидно, что нефтяные компании не виновны в росте цен на бензин в России, заключает он.

В конце мая, чтобы удержать цены, правительство решило снизить акцизы на топливо начиная с 1 июня. Кроме того, власти рассматривают возможность экстренного повышения вывозных пошлин на бензин и дизтопливо, чтобы снизить привлекательность их экспорта, но в то же время дали понять, что слишком давить на нефтяников не намерены.

Рост цен немного замедлится в результате снижения акцизов, но в итоге бензин все равно подорожает, ожидают аналитики рынка. "В России очень низкие цены на бензин. Нефтяным компаниям выгоднее экспортировать нефть и нефтепродукты, поэтому рост цен продолжится и в этом, и в следующем году", - прогнозирует Андрей Полищук.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ