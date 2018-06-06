Россияне заметили стремительный рост цен на бензин: каждый десятый винит Путина

Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), а на третьем месте (19%) - владельцы автозаправок. 12% респондентов назвали виновным в росте цен на бензин президента Владимира Путина, 10% россиян считают виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% - российских депутатов и сенаторов, пишет Newsru.com.

Около 83% респондентов считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Несмотря на заверения чиновников о стабилизации цен на бензин и предпринятые меры, 78% опрошенных ВЦИОМ россиян ждут продолжения роста цен на бензин и только 5% надеются, что бензин подешевеет.

Такие данные были получены 27-28 мая в ходе репрезентативного телефонного опроса, в котором приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет.

По информации Росстата, за январь-май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 - на 7,7%, а литр дизтоплива - на 7,9%. При этом уровень инфляции с начала года составил лишь 1,6%.

Основные драйверы роста цен на бензин - ослабление курса рубля, которое произошло в том числе из-за антироссийских санкций, рост мировых цен на нефть, а также повышение акцизов по решению правительства с начала года, отмечает старший аналитик "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Таченников. С ним соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Очевидно, что нефтяные компании не виновны в росте цен на бензин в России, заключает он.

В конце мая, чтобы удержать цены, правительство решило снизить акцизы на топливо начиная с 1 июня. Кроме того, власти рассматривают возможность экстренного повышения вывозных пошлин на бензин и дизтопливо, чтобы снизить привлекательность их экспорта, но в то же время дали понять, что слишком давить на нефтяников не намерены.