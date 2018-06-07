Фото и видео: так оригинально, как этот дом в Курессааре, редко что рекламируют!

Объявления на порталах недвижимости похожи одно на другое: фотографии и небольшой текст. На фото - объект в разных видах, в тексте - сухое описание. Но встречаются и приятные исключения, отмечает Kodu.
В объявление, рекламирующее дом в Курессааре, привнесен национальный колорит. Если первое фото самое обыкновенное, то уже на втором появляется симпатичный островитянин в национальном костюме.
Невольно ждешь, что текст будет тоже "художественный", но он составлен по делу и конкретно: дано полное описание строения, указано, когда была сделана реновация.
Дом площадью чуть больше, чем сто квадратных метров расположен недалеко от замкового парка. На ухоженной территории находятся также мастерская, гараж, кладовая, большой сарай и погреб.
Дом относительно недавно реновирован и расширен. Второй этаж пристроен в 2006 году. В то же время проведены водопровод и канализация, сделана новая электропроводка, а также полностью отремонтирован первый этаж.
Дом продается со всей мебелью, техникой и предметами декора. Также в цену входят различные инструменты и приспособления.
На видео, которое можно посмотреть ниже, владелец дома (на эстонском языке) рассказывает о своей недвижимости. А подробная информация об объекте находится ЗДЕСЬ!