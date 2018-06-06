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В Таллинне отпразднуют столетие Латвии

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Рига.

ФОТО: Alexander Ryumin/Alexander Ryumin/TASS

В предстоящие выходные в Таллинне пройдут посвященные столетию Латвии Дни латвийской культуры, которые откроются мероприятием в парке усадьбы Маарьямяги.

Мероприятие организует Общество латвийской культуры в Эстонии, пишет BNS. «Ходить в гости к соседям - древний обычай, и особенно приятно, когда соседей можно назвать добрыми друзьями. Эстонцы, несомненно, наши друзья. Кроме государственной границы нас связывают также перипетии истории и торжества в честь столетия государств, а также то, что мы - поющие народы и гордимся нашей культурой. Хотя мы хорошо знакомы, важно время от времени встречаться и вместе праздновать - петь, танцевать и радоваться приятной компании, тем самым еще сильнее укрепляя наши дружеские связи», - подчеркнула министр культуры Латвии Даце Мелбарде в преддверии Дней латвийской культуры в Эстонии.

Дни откроются премьерой снятого к столетию Латвии художественного фильма. «Дедушка, который опаснее компьютера» в Эстонии. Затем мероприятие продолжится выступлениями фольклорных групп, хоров, танцевальных трупп и других исполнителей. В течение всего дня можно будет посетить ярмарку латвийских сладостей, дизайна и ремесленных изделий. Традиционные блюда латышской кухни приготовит известная в Латвии хозяйка Илзе Бриеде. Можно будет попробовать латвийский хлеб, пирожки и сыр.

Вход на мероприятие свободный за исключением постоянных экспозиций и выставок музея.

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