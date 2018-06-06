В Таллинне отпразднуют столетие Латвии

Мероприятие организует Общество латвийской культуры в Эстонии, пишет BNS. «Ходить в гости к соседям - древний обычай, и особенно приятно, когда соседей можно назвать добрыми друзьями. Эстонцы, несомненно, наши друзья. Кроме государственной границы нас связывают также перипетии истории и торжества в честь столетия государств, а также то, что мы - поющие народы и гордимся нашей культурой. Хотя мы хорошо знакомы, важно время от времени встречаться и вместе праздновать - петь, танцевать и радоваться приятной компании, тем самым еще сильнее укрепляя наши дружеские связи», - подчеркнула министр культуры Латвии Даце Мелбарде в преддверии Дней латвийской культуры в Эстонии.