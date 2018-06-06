При нынешнем объеме изучения эстонского языка на его хорошее освоение потребовалось бы 50 лет

Исследование провели эксперты Центра прикладных исследований Эстонии CentAR и Таллиннского университета.

В ходе опросов они выяснили, что средний уровень владения эстонским языком среди иноязычных жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет за последние шесть лет повышался в среднем на один процент в год.

«Доля населения со слабым уровнем владения языком сокращалась почти на один процентный пункт в год, а доля людей с активным владением эстонским языком прирастала почти на один процентный пункт в год», - отмечают авторы исследования.

Согласно проведенному по заказу министерств культуры и социальных дел исследованию, 43-54 процента иноязычного населения в возрасте 15-74 года оценивают свое владение эстонским языком как хорошее, передает агентство BNS. В исследовании представлен результат 43-54 процента, поскольку степень достоверности опроса составляет 95 процентов.

Авторы исследования «Обучение эстонскому языку взрослых с отличным от эстонского родным языком в политике интеграции и трудозанятости: качество, воздействие и организация» подчеркивают, что если поставить целью быстро повысить уровень владения эстонским языком среди всех, слабо владеющих языком, то объем обучения должен во много раз превышать нынешний.

Проведенный экспертами анализ показал, что если бы государство предоставило бы возможность обучения только тем 28-48 тысячам людей, у которых пока нет активных навыков в эстонском языке и которые готовы в течение трех ближайших лет принять участие в языковых курсах, то количество курсов обучения в течение трех ближайших лет должно было бы составить 55 000–96 000 или по 18 000–32 000 курсов обучения в год.

«Очевидно, что количество людей, нуждающихся в обучении эстонскому языку или готовых ему учиться, значительно больше, чем количество курсов эстонского языка, оплаченных государством - 4000–6000 в год, при условии, что они поддержаны финансированием из средств ЕС. И значительно меньше, если европейское финансирование не обеспечено», - отмечают авторы исследования.