Водитель сбитой поездом машины скончался в больнице

Вечером 29 мая в волости Тюри на железнодорожном переезде Тайксе столкнулись пассажирский поезд Elron и автомобиль Mercedes Benz. По предварительным данным, машина ехала со стороны Аркма в направлении Тюри. Поезд ехал маршрутом Таллинн-Вильянди. В результате столкновения пострадал 44-летний водитель легкового автомобиля, его доставили в одну из таллиннских больниц.