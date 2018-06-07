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Водитель сбитой поездом машины скончался в больнице

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Сбитый поездом Mercedes в Тайксе.

ФОТО: Tiit Reinberg ja Kaspar Pokk (Kanal 2)

В конце мая в Ярвамаа на железнодорожном переезде в волости Тюри поезд сбил легковой автомобиль. Спустя пять дней водитель машины умер в больнице.

Вечером 29 мая в волости Тюри на железнодорожном переезде Тайксе столкнулись пассажирский поезд Elron и автомобиль Mercedes Benz. По предварительным данным, машина ехала со стороны Аркма в направлении Тюри. Поезд ехал маршрутом Таллинн-Вильянди. В результате столкновения пострадал 44-летний водитель легкового автомобиля, его доставили в одну из таллиннских больниц.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, в понедельник пострадавший в результате ДТП водитель скончался в больнице.

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