Водитель сбитой поездом машины скончался в больнице
7 июня 2018 г., 10:41
В конце мая в Ярвамаа на железнодорожном переезде в волости Тюри поезд сбил легковой автомобиль. Спустя пять дней водитель машины умер в больнице.
Вечером 29 мая в волости Тюри на железнодорожном переезде Тайксе столкнулись пассажирский поезд Elron и автомобиль Mercedes Benz. По предварительным данным, машина ехала со стороны Аркма в направлении Тюри. Поезд ехал маршрутом Таллинн-Вильянди. В результате столкновения пострадал 44-летний водитель легкового автомобиля, его доставили в одну из таллиннских больниц.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, в понедельник пострадавший в результате ДТП водитель скончался в больнице.