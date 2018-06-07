С 1 июля общественный транспорт в уездах станет бесплатным

Бесплатный проезд на уездных линиях вводится с начала следующего месяца в Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа и на линиях в Ляэнемаа, оператором которых является НКО «Северо-Эстонский центр общественного транспорта, пишет Rus.ERR.

Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа и Рапламаа представили ходатайства о получении разрешения на сохранение платного проезда.

Автобусы с бесплатными билетами с 1 июля оснастят соответствующими табличками, а право бесплатного проезда на них не будет зависеть от прописки в соответствующем уезде.