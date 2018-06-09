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Фото: в Таллинне продается дом с собственным пляжем

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ФОТО: KV.EE

В Хааберсти продается дом с уникальной архитектурой. Да и место, где он находится, недешево стоит, размышляет портал Kodu.

В уютном районе частных вилл Меремыйза продается очень оригинальный дом, который к тому же находится от моря всего в 250 метрах. У жителей района есть свой уединенный пляж и частная гавань. 

ФОТО: KV.EE

Дом разделен на две зоны: в одной части находятся просторная гостиная с камином и прекрасным видом, кухня-столовая, кабинет и спальни. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Во второй части - самый настоящий центр для проведения свободного времени: там и бани с бассейном, и бильярдная с тренажерным залом. 

На втором этаже - просторные террасы. Территория находится под круглосуточной охраной. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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