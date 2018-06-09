Фото: в Таллинне продается дом с собственным пляжем

В уютном районе частных вилл Меремыйза продается очень оригинальный дом, который к тому же находится от моря всего в 250 метрах. У жителей района есть свой уединенный пляж и частная гавань.

ФОТО: KV.EE

Дом разделен на две зоны: в одной части находятся просторная гостиная с камином и прекрасным видом, кухня-столовая, кабинет и спальни.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Во второй части - самый настоящий центр для проведения свободного времени: там и бани с бассейном, и бильярдная с тренажерным залом.

На втором этаже - просторные террасы. Территория находится под круглосуточной охраной.

ФОТО: KV.EE