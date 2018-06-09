Фото: в Таллинне продается дом с собственным пляжем
9 июня 2018 г., 14:31
В Хааберсти продается дом с уникальной архитектурой. Да и место, где он находится, недешево стоит, размышляет портал Kodu.
В уютном районе частных вилл Меремыйза продается очень оригинальный дом, который к тому же находится от моря всего в 250 метрах. У жителей района есть свой уединенный пляж и частная гавань.
Дом разделен на две зоны: в одной части находятся просторная гостиная с камином и прекрасным видом, кухня-столовая, кабинет и спальни.
Во второй части - самый настоящий центр для проведения свободного времени: там и бани с бассейном, и бильярдная с тренажерным залом.
На втором этаже - просторные террасы. Территория находится под круглосуточной охраной.
Больше информации - ЗДЕСЬ.