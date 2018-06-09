В Эстонии интернет кишит педофилами: каждый год жертвами становятся 750 детей
9 июня 2018 г., 19:22
Каждый год жертвами интернет-педофилов становятся 750 детей в возрасте от 10 до 14 лет, чьи эротические фотографии или видео распространяются по Сети.
Пыхьяский окружной прокурор Энели Лауритс сказала "Актуальной камере", что ежегодно заводится примерно 150 уголовных дел. В среднем по каждому делу проходит пять детей, передает Rus.ERR.
Подобные дела делятся на две категории: отношения между самим детьми или между подростком и взрослым человеком, а также, когда взрослый человек в интернете вынуждает ребенка делать порнографические снимки за деньги.
По словам прокурора, это всего лишь вершина айсберга, большая часть жертв интернет-педофилов не известна.