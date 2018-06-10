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Видео: в Германии загорелся завод BMW

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ФОТО: BEAWIHARTA / REUTERS

В немецком Ландсхуте (федеральная земля Бавария) произошел пожар на заводе концерна BMW, сообщает Passauer Neue Presse в воскресенье, 10 июня.

Из-за сильного дыма местных жителей попросили закрыть окна, также из-за задымления было остановлено движение поездов по железнодорожной магистрали на участке Верт-ан-дер-Исар — Ландсхут, передает Lenta.ru.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева машины для литья. Сотрудника, работающего на этом оборудовании, нашли в бессознательном состоянии. Также пострадали еще один работник завода и один пожарный, их пришлось госпитализировать.

Размер ущерба пока не называется. В данный момент возгорание удалось локализовать.

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