Видео: в Германии загорелся завод BMW

Из-за сильного дыма местных жителей попросили закрыть окна, также из-за задымления было остановлено движение поездов по железнодорожной магистрали на участке Верт-ан-дер-Исар — Ландсхут, передает Lenta.ru .

По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева машины для литья. Сотрудника, работающего на этом оборудовании, нашли в бессознательном состоянии. Также пострадали еще один работник завода и один пожарный, их пришлось госпитализировать.