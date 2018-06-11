Неожиданный поворот в деле коплиского стрелка: судебные прения отложены из-за инсульта подсудимого

Обвиняемый в попытке убийства двух охранников Александр Якименко рассказал перед заседанием об инсульте своему защитнику Владимиру Седакову, который в свою очередь оповестил об этом суд. По словам защитника, о недуге Якименко он сообщил непосредственно перед заседанием. Новое обстоятельством подняло вопрос, возможно ли вообще в такой ситуации судить обвиняемого, передает Postimees.

По словам Якименко, инсульт произошел 21 мая, тогда его доставили из Таллиннской тюрьмы в больницу Мериметса.

Судья Пирет Лийво сказала, что до принятия решения, как быть с новыми обстоятельствами, необходимо проверить, соответствуют ли действительности утверждения Якименко. Для этого, как отметили в суде, защитник должен попросить Таллиннскую тюрьму и больницу Мериметса представить документы, которые бы подтверждали слова обвиняемого.

Суд над Якименко продолжится 28 июня.

По версии обвинения, 2 июля прошлого года в Пыхья-Таллинне в районе Коплиских линий российский гражданин Александр Якименко совершил покушение на жизнь двоих охранников. Утром 2 июля прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение, что в Копли выстрелили в двух охранников, отправившихся осматривать заброшенный дом на улице Лийнивахе, так как датчики движения подали сигнал.

На месте они обнаружили мужчину, который выстрелил в них. Один охранник получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его. Жизнь второго охранника была вне опасности, но его ранения были настолько серьезными, что потребовалась операция.