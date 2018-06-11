Неожиданный поворот в деле коплиского стрелка: судебные прения отложены из-за инсульта подсудимого

Сегодня в Харьюском уездном суде были отложены прения по делу покушавшегося в прошлом году в Пыхья-Таллинне на жизнь двух охранников мужчины, так как в начале заседания выяснилось, что несколько недель назад его сразил инсульт.
Обвиняемый в попытке убийства двух охранников Александр Якименко рассказал перед заседанием об инсульте своему защитнику Владимиру Седакову, который в свою очередь оповестил об этом суд. По словам защитника, о недуге Якименко он сообщил непосредственно перед заседанием. Новое обстоятельством подняло вопрос, возможно ли вообще в такой ситуации судить обвиняемого, передает Postimees.
По словам Якименко, инсульт произошел 21 мая, тогда его доставили из Таллиннской тюрьмы в больницу Мериметса.
Судья Пирет Лийво сказала, что до принятия решения, как быть с новыми обстоятельствами, необходимо проверить, соответствуют ли действительности утверждения Якименко. Для этого, как отметили в суде, защитник должен попросить Таллиннскую тюрьму и больницу Мериметса представить документы, которые бы подтверждали слова обвиняемого.
Суд над Якименко продолжится 28 июня.
По версии обвинения, 2 июля прошлого года в Пыхья-Таллинне в районе Коплиских линий российский гражданин Александр Якименко совершил покушение на жизнь двоих охранников. Утром 2 июля прошлого года в Центр тревоги поступило сообщение, что в Копли выстрелили в двух охранников, отправившихся осматривать заброшенный дом на улице Лийнивахе, так как датчики движения подали сигнал.
На месте они обнаружили мужчину, который выстрелил в них. Один охранник получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его. Жизнь второго охранника была вне опасности, но его ранения были настолько серьезными, что потребовалась операция.
Пыхьяская окружная прокуратура предъявила мужчине обвинение в покушении на жизнь и в незаконном использовании огнестрельного оружия. Якименко себя виновным в начале судебного процесса не признал.