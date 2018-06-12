Фото: квартира в Каламая демонстрирует стиль

Квартира площадью 139,5 квадратных метров находится на втором этаже дома, построенного в 1914 году. В интерьере квартиры то ли симбиоз, то ли дуэль старого и нового.

ФОТО: KV.EE

Обширную квартиру вполне можно разделить на две, это позволяют сделать два отдельных входа.

Все коммуникации обновлены, а отапливается квартира газом.

ФОТО: KV.EE

Окна этой просторной квартиры с высокими потолками выходят на три стороны. Имеются подвал, чердак и зеленый огороженный двор.