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Фото: квартира в Каламая демонстрирует стиль

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ФОТО: KV.EE

Своеобразная квартира в Каламая, владельцы которой сохранили стиль старого дома, ищет нового хозяина, пишет Kodu. Тонкий вкус приветствуется!

Квартира площадью 139,5 квадратных метров находится на втором этаже дома, построенного в 1914 году. В интерьере квартиры то ли симбиоз, то ли дуэль старого и нового. 

ФОТО: KV.EE

Обширную квартиру вполне можно разделить на две, это позволяют сделать два отдельных входа. 

Все коммуникации обновлены, а отапливается квартира газом. 

ФОТО: KV.EE

Окна этой просторной квартиры с высокими потолками выходят на три стороны. Имеются подвал, чердак и зеленый огороженный двор. 

Подробности об очень перспективной каламаяской квартире находятся ЗДЕСЬ. Кстати, выяснилось, что квартира уже забронирована. А это, сами понимаете, показатель ликвидности этой недвижимости.

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