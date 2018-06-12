Фото: квартира в Каламая демонстрирует стиль

Своеобразная квартира в Каламая, владельцы которой сохранили стиль старого дома, ищет нового хозяина, пишет Kodu. Тонкий вкус приветствуется!
Квартира площадью 139,5 квадратных метров находится на втором этаже дома, построенного в 1914 году. В интерьере квартиры то ли симбиоз, то ли дуэль старого и нового.
Обширную квартиру вполне можно разделить на две, это позволяют сделать два отдельных входа.
Все коммуникации обновлены, а отапливается квартира газом.
Окна этой просторной квартиры с высокими потолками выходят на три стороны. Имеются подвал, чердак и зеленый огороженный двор.
Подробности об очень перспективной каламаяской квартире находятся ЗДЕСЬ. Кстати, выяснилось, что квартира уже забронирована. А это, сами понимаете, показатель ликвидности этой недвижимости.